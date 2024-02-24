Мемориал Жука. Костылева, Стрельцова, Лукашова, Литвинчева, Солнцева выступят с короткими программами

Фигуристка Елена Костылева лидирует после элементов на Мемориале Станислава Жука. Мемориал Станислава Жука Йошкар-Ола Девочки, старшая группа Короткая программа Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии