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Царьград

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Выставка к 100-летию Майи Плисецкой: Бахрушинский музей в Пекине

Выставка к 100-летию Майи Плисецкой: Бахрушинский музей в Пекине

Бахрушинский театральный музей открывает выставку в Пекине, посвящённую 100-летию Майи Плисецкой. Экспозиция включает материалы из фондов музея и уникальные фотографии от Михаила Логинова.

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