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Бочкарёв рассказал о планах интеграции Бирюлёвской линии в систему московского метро

Бочкарёв рассказал о планах интеграции Бирюлёвской линии в систему московского метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что находящийся на стадии проектирования участок перспективной Бирюлёвской линии метро обеспечит её интеграцию в транспортный каркас столицы.

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