Бочкарёв рассказал о планах интеграции Бирюлёвской линии в систему московского метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что находящийся на стадии проектирования участок перспективной Бирюлёвской линии метро обеспечит её интеграцию в транспортный каркас столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что находящийся на стадии проектирования участок перспективной Бирюлёвской линии метро обеспечит её интеграцию в транспортный каркас столицы.
Свежие комментарии