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Царьград

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"Не надо ля-ля": Депутат перешёл на мат после слов об участии в СВО. Встал вопрос о мандате

"Не надо ля-ля": Депутат перешёл на мат после слов об участии в СВО. Встал вопрос о мандате

Скандал в прямом эфире взорвал Рунет: первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв нецензурно обругал популярного блогера и адвоката Ивана Миронова, который спросил, почему политик не на СВО.

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