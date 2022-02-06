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Бойкот матчей РПЛ из-за Fan ID не поддержали фанаты только одной команды – «Ахмата»

Бойкот матчей РПЛ из-за Fan ID не поддержали фанаты только одной команды – «Ахмата»

В РПЛ осталась одна команда, чьи болельщики не бойкотировали игры из-за введения паспортов болельщика Fan ID - это «Ахмат», - сообщает портал «Бомбардир».

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