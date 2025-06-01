Осужденному жителю Севастополя отказали в переводе в колонию ближе к дому

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Осужденный на 11 лет за шпионаж житель Севастополя, отбывающий срок в колонии Красноярска, хотел перевода в колонию поближе к родственникам, но ему отказали из-за угрозы его личной безопасности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА … .