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Губернатор Севастополя Развожаев сообщил от отражении Черноморским флотом ночной атаки надводных беспилотников

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил от отражении Черноморским флотом ночной атаки надводных беспилотников

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал от отражении Черноморским флотом Российской Федерации ночной атаки надводных беспилотников.

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