Microsoft исправила баг, позволявший создавать локальные учётные записи в Windows 11

Многие пользователи Windows 11 предпочитают использовать локальные учётные записи, несмотря на то, что в процессе настройки операционной системы предлагается ввести адрес электронной почты, связанной с аккаунтом Microsoft.
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