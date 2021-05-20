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Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"

Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"

Глава МИД России Сергей Лавров буквально замер и «окаменел» лицом от неприкрытого хамского поступка корреспондента.

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виктор масляев
Лавров только удивляется, а надо понимать
игорь проказов
послушай ты идиот совсем?
виктор масляев
козел в образе человека я писал не тебе
Anatolii Kondratenko
Козлее тебя здесь никого нет.
Анатолий Ворончихин
Бесконечно рад что у нас есть такие "Лавровы"....
STENK Палагин
Осталось БИБИСИтнику похлопать по плече Лаврова и разрешить продолжать начатое.

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