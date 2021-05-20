Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"

События в миреПолитикаЛавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?" Глава МИД России Сергей Лавров буквально замер и «окаменел» лицом от неприкрытого хамского поступка корреспондента.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевЛавров только удивляется, а надо пониматьигорь проказовпослушай ты идиот совсем?виктор масляевкозел в образе человека я писал не тебеAnatolii KondratenkoКозлее тебя здесь никого нет.Анатолий ВорончихинБесконечно рад что у нас есть такие "Лавровы"....SПSTENK ПалагинОсталось БИБИСИтнику похлопать по плече Лаврова и разрешить продолжать начатое.Комментировать
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