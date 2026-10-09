Страна и люди
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Страна и люди

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Качиньского высмеяли за попытку обвинить РФ в нападениях в польских школах

Качиньского высмеяли за попытку обвинить РФ в нападениях в польских школах

На лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского обрушились с критикой после его публикации о якобы причастности России к нападениям в школах Польши.

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