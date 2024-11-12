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В Петербурге судебному приставу предъявили обвинение в посредничестве в передаче взятки

В Петербурге судебному приставу предъявили обвинение в посредничестве в передаче взятки

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении  судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Петродворцового районного отделения судебных приставов ГУ ФССП РФ по Петербургу.

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