В Петербурге судебному приставу предъявили обвинение в посредничестве в передаче взятки

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Петродворцового районного отделения судебных приставов ГУ ФССП РФ по Петербургу.
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