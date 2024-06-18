Певицу Адель захейтили из-за платья от Валентина Юдашкина

Пользователи в соцсетях посчитали наряд из российского дома моды токсичным. фото: соцсети @adeleБританская певица Адель на юбилейный концерт в Лас-Вегасе облачилась в черное платье от Дома моды Валентина Юдашкина.
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