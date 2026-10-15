Всемирный день борьбы против рака молочной железы отмечают 15 октября. На сегодняшний день с этим диагнозом на учёте в онкодиспансере Севастополя стоит порядка трех с половиной тысяч пациенток и 36 мужчин.
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