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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» о критике: «Многие игроки говорят, что они прессу не читают и за своей статистикой не следят. Я этому не верю. И они, и мы все читаем, это даже полезно»

– А как лично вы справляетесь с ответственностью и в целом с критикой в свой адрес? – Если на всю эту критику обращать внимание, можно вообще не работать.

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