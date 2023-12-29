Генерал Келлер: «Объединение России — великое дело»

Исполнилось 105 лет со дня убийства в Киеве легендарного военачальника Станислав Минаков Вмерзшая в лед рядом с памятником Богдану Хмельницкому кровь генерала Келлера через несколько дней оттаяла, и по Киеву стала распространяться легенда, что, умирая, граф проклял своих палачей и пролитая кровь падет на их голову.
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