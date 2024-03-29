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Эксперт по безопасности Макеев: Перцовый баллончик является эффективным способом защиты

Эксперт по безопасности Макеев: Перцовый баллончик является эффективным способом защиты

В метро Москвы мужчина распылил пассажиру в лицо перцовый баллончик в ходе конфликта. Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев рассказал, какие средства самообороны разрешены сейчас и как их правильно применять.

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