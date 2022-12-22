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Минфин США: потолок цен не затронет нефтепродукты РФ, доставленные до 1 апреля

Минфин США: потолок цен не затронет нефтепродукты РФ, доставленные до 1 апреля

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Потолок цен на произведенные в РФ нефтепродукты не затронет поставки энергоресурсов, погруженных на суда для морской перевозки до 5 февраля следующего года и доставленных по месту назначения до 1 апреля 2023 года.

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