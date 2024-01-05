Ивлеева может "пересидеть" скандал с полуобнаженной вечеринкой в Дубае

По данным источников, девушка намерена вернуться на родину через несколько месяцев, когда волна хейта стихнет Блогер Анастасия Ивлеева решила уехать из России на время после скандала с "голой" вечеринкой, сообщает телеграм-канал "Небожена".
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