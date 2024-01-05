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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ивлеева может "пересидеть" скандал с полуобнаженной вечеринкой в Дубае

Ивлеева может "пересидеть" скандал с полуобнаженной вечеринкой в Дубае

По данным источников, девушка намерена вернуться на родину через несколько месяцев, когда волна хейта стихнет Блогер Анастасия Ивлеева решила уехать из России на время после скандала с "голой" вечеринкой, сообщает телеграм-канал "Небожена".

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Комментарии
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Alex Zim
Пусть выполнит свои обещания о помощи ЛДНР и недоимку заплатит ФНС.
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