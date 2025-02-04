За восемьдесят лет до сегодняшнего дня, перед началом Ялтинской конференции, Лондон стремился убедить руководство США совместно оказать давление на советскую делегацию для достижения решений, выгодных Британии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии