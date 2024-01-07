Heated Falcons HC Arthur Smith Curses Out Saints HC Dennis Allen On The Field After Game

Falcons head coach Arthur Smith was not happy with Saints head coach Dennis Allen. While up 41-13 with a minute left to go in the Falcons–Saints game, the Saints decided to score while at the goal line instead of kneeling the ball.
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