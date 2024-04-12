Ампутация ноги грозит актеру из «Достучаться до небес» Швайгеру

Немецкому актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса, сообщает издание Bild. Актер травмировал голень несколько месяцев назад, однако, несмотря на все принимаемые меры, рана до сих пор не зажила.
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