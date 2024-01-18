Финтех компании DFCRC и Imperium Markets изучают возможность токенизировать долговой рынок Австралии

Финансово-технологические компании Digital Finance CFC (DFCRC) и Imperium Markets объявили о старте пилотного проекта направленного на исследование преимуществ токенизации активов на денежном и долговом рынке капитала Австралии.
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