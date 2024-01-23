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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

«Уймите Гагарину»: зрители негодуют после выхода нового сезона «Голоса»

«Уймите Гагарину»: зрители негодуют после выхода нового сезона «Голоса»

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. На экраны вышел 12-й сезон популярного шоу талантов «Голос». Всенародная любовь к проекту позволила прожить ему более 10 лет, однако у популярности есть и обратная сторона.

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