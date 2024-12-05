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Бабушкины рецепты узнает вся страна: в СПбГИК создали необычную «кулинарную книгу»

Бабушкины рецепты узнает вся страна: в СПбГИК создали необычную «кулинарную книгу»

У каждой исторической личности свой аромат Команда Veha, ИТМО Степан Яковлев, Иван Павленко, Юлия Левшина, Лев Симонов и Мария Шелестюк разрабатывают коллекцию ароматов, посвящённую русским поэтам, композиторам, историческим личностям.

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