Дядь Серёж, может Вы неправы.. немного?

Alex Nемо

А какое отношение введение визового режима имеет к трудовым мигрантам? ТРУДОВЫЕ мигранты это люди приезжающие в страну к КОНКРЕТНОМУ работодателю и на конкретные РАБОЧИЕ позиции. То есть те кто приезжает под ответственность вполне конкретного бизнеса и с которого следует спрашивать и за их социально-бытовое размещение, и за соблюдение ими законодательства и правил поведения в России. Из 16 миллионов ворвавшихся в Россию пещерных обитателей из Средней Азии и Кавказа, сколько являются ТРУДОВЫМИ мигрантами? То есть сколько из них платят налоги, имеют медицинские полисы хотя бы на себя? И почему это вдруг "трудовым" мигрантам позволено ввозить в Россию своих детёнышей, и уж тем более получать гражданствo России? Например в ОАЭ трудовым мигрантам получить гражданство просто не возможно. В США это возможно, но занимает в среднем от 10 до 15(!!!) лет при условии полной законопослушности, никаких переходов от одного работодателя к другому, уплаты ВСЕХ налогов, ни о каких завозов семейств до получения гражданства речь даже не ведётся! Если работодатель увольняет, по какой-либо причине, трудового мигранта - миграционка уже ожидает его с документами на депортацию. Средства со счетов мигранта оплачивают депортационный процесс, остаток ему перечисляют в страну гражданства на его счёт, если средств не хватает - недостаток висит на мигранте и посольстве его страны как неоплаченный кредит. Не нужно прятать последствия участия России в программе IOM при ООН (USAID создавший эту программу уже помер!) по народо-замещению через миграцию красивыми словами о необходимости этих пещерных жителей в России! Просто нужно признать эту ошибку и исправить ситуацию в первую очередь отказавшись от участия в этой вредоносной программе как это сделали изначально например Китай, Эмираты и США! Визовый режим это первый правильный шаг в исправлении этой ошибки. Именно визовый режим позволит, по крайней мере, ослабить давление на бюджет за счет уменьшения безмерных затрат на ввезённых совсем не трудовых мигрантов. Вторым нужен шаг по депортации всего этого мусора, враждебного России и народу страны, туда откуда они были привезены! Это позволит избавится от тех огромных бессмысленных затрат бюджета созданных участием в программе IOM (МОМ) по содержанию этих пещерных созданий..