Когда аргументы кончились, вспомнили генерала Суровикина: "Ужас ждёт нас в конце этого месяца". Разоблачаем фейк

Царьград не первый раз поднимает тему вранья, распространяемого от имени лидеров мнений. Когда мошенники стали создавать целые фейковые каналы в Telegram, мы решили сделать разоблачения постоянной рубрикой.
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