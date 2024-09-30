📹⚡️Российский FPV-дрон-перехватчик настигает польский малозаметный БПЛА территориальной оптико-электронной разведки и целеуказания "FlyEye" на одном из операционных направлений в зоне СВО.
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📹⚡️Российский FPV-дрон-перехватчик настигает польский малозаметный БПЛА территориальной оптико-электронной разведки и целеуказания "FlyEye" на одном из операционных направлений в зоне СВО.