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Нижегородская правда

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Бастрыкин поручил разобраться с аварийным ДК в Нижегородской области

Бастрыкин поручил разобраться с аварийным ДК в Нижегородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал оперативнее расследовать дело о плохом состоянии дома культуры в Нижегородской области.

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