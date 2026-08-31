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Business Daily

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Дора против скучного гардероба: ECRU превращает преппи в Cute Rock

Дора против скучного гардероба: ECRU превращает преппи в Cute Rock

Розовый «Питер Пэн», тартан, аргайл, гранжевые юбки и пудель Лунтик на футболке — новая коллаборация Доры и ECRU выглядит так, будто школьная форма сбежала с уроков и отправилась на концерт.

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