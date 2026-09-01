Вашингтон запустил новый этап давления в пользу переговорного процесса по Украине. Первым шагом стал визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, где он встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым.
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