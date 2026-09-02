ФБР подтвердило расследование утечки данных Пита Хегсета

ФБР начало расследование утечки данных водительских прав главы Пентагона Пита Хегсета в даркнет. Инцидент, который также затронул журналиста Брайана Кребса, обнародовал сервис Nexus, заявивший о наличии документов свыше 170 млн граждан США и Канады.
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