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Царьград

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ФБР подтвердило расследование утечки данных Пита Хегсета

ФБР подтвердило расследование утечки данных Пита Хегсета

ФБР начало расследование утечки данных водительских прав главы Пентагона Пита Хегсета в даркнет. Инцидент, который также затронул журналиста Брайана Кребса, обнародовал сервис Nexus, заявивший о наличии документов свыше 170 млн граждан США и Канады.

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