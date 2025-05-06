Матвиенко оценила слова Трампа о вкладе США в Победу во Второй мировой войне

Недавние слова американского лидера Дональда Трампа о том, что именно США внесли наибольший вклад в Победу, относятся к разряду глубоко ошибочных, заявила в интервью «Известиям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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