Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пашинян выдвинул России ультиматум: Либо русские воюют за Армению против Азербайджана, либо мы выходим из ОДКБ

Пашинян выдвинул России ультиматум: Либо русские воюют за Армению против Азербайджана, либо мы выходим из ОДКБ

Интересная жизнь с Vera Star Премьер Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные армянские деятели, пытаются вынудить Москву оказать Еревану поддержку в непрекращающемся армяно-азербайджанском противостоянии.

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Отправить воевать туда армян с российским гражданством и никого более.
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10 час.
TG
Tamara Goncharuk
Скоро Армения получит по заслугам, недолго осталось ждать. «Долг платежом красен».
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8 час.
Evgenija Palette
Какой ГЛУПЫЙ ЖИД!!!!!  Ах, ты &quot;проказник&quot;!... Гадишь, пока тебе ничего не угрожает?... А как на &quot;молодца&quot;, так и сам - ОВЦА?... Пошел ВОН! Куда хочешь. И забери все свое говно с РОССИЙСКОГО ЮГА! ОСТОЧЕРТЕЛИ... ТОЛЬКО ОРАТЬ НА ВЕСЬ МИР СПОСОБНЫ...
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7 час.

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