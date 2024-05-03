Пашинян выдвинул России ультиматум: Либо русские воюют за Армению против Азербайджана, либо мы выходим из ОДКБ

Evgenija Palette

Какой ГЛУПЫЙ ЖИД!!!!! Ах, ты "проказник"!... Гадишь, пока тебе ничего не угрожает?... А как на "молодца", так и сам - ОВЦА?... Пошел ВОН! Куда хочешь. И забери все свое говно с РОССИЙСКОГО ЮГА! ОСТОЧЕРТЕЛИ... ТОЛЬКО ОРАТЬ НА ВЕСЬ МИР СПОСОБНЫ...