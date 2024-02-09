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Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту пожара на севере Москвы

Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту пожара на севере Москвы

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о результатах доследственной проверки по факту пожара на улице Черняховского в Москве, произошедшего в пятницу, 9 февраля.

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