Бастрыкин поручил доложить ему о проверке по факту пожара на севере Москвы

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о результатах доследственной проверки по факту пожара на улице Черняховского в Москве, произошедшего в пятницу, 9 февраля.
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