В Подмосковье полицейские задержали трех мужчин и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Инспекторы столичной Госавтоинспекции на 21-м км Рублево-Успенского шоссе для проверки документов остановили автомобиль иностранного производства под управлением 27-летнего мужчины с явными признаками опьянения.
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