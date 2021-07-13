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«Коммерсант»: В России могут зарегистрировать китайскую вакцину от коронавируса

«Коммерсант»: В России могут зарегистрировать китайскую вакцину от коронавируса

Китайская вакцина от ковида V-01 фармкомпании Livzon Mabpharm Inc может быть зарегистрирована в России.

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Александр
Какая-то идиотская толерантность и показуха. А как наша в Китае? Там и для себя и для нас производят. (Но нашу - на продажу.) Вакцинировали 1,3 млрд. китайцев своей единственной вакциной. У нас одних названий вакцин больше, чем китайцев. И гром литавров. Растут производство только партийных списков и продолжительность телемарафонов. Вакцинация стоит. И лишь волны считаем и провожаем российских граждан добровольно, - но красиво, - умирать на курортах.

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