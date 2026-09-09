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Газета.ру

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Захарова заявила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Захарова заявила об уходящих в оппозицию послах Запада после возвращения из РФ

Многие послы уходят в оппозицию в своих странах после работы в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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