В ИТМО создают мини-робота в виде звезды для прочистки уретральных катетеров

Ученые ИТМО совместно с коллегами из Челябинского государственного университета и Южного федерального университета предложили для очистки уретральных катетеров использовать магнитных мягких роботов в виде восьмиконечной звезды, которые удаляют биопленки с бактериями почти со 100% эффективностью.
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