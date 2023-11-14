В ИТМО создают мини-робота в виде звезды для прочистки уретральных катетеров

Ученые ИТМО совместно с коллегами из Челябинского государственного университета и Южного федерального университета предложили для очистки уретральных катетеров использовать магнитных мягких роботов в виде восьмиконечной звезды, которые удаляют биопленки с бактериями почти со 100% эффективностью.