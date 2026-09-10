МИД РФ: Москва и Анкара обсудили угрозы судоходству в Черном море из-за действий Киева

«До партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», — говорится в сообщении.