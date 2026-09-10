МИД РФ: Москва и Анкара обсудили угрозы судоходству в Черном море из-за действий Киева

«До партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», — говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕС пригрозил санк...
- СР Россия "худеет" –...
- ВВ Губернатор Вороне...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым