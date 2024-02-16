Британские университеты грозят банкам забрать миллиарды со счетов из-за «зеленой» политики

Британские университеты пригрозили банкам и управляющим активами забрать более 5 млрд фунтов стерлингов, если финансовые учреждения не будут соответствовать «зеленой» политике и не прекратят вкладывать деньги в новые проекты по добыче нефти и газа.
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