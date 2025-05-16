«Лед тронулся»: зампред комитета ГД по оборне Швыткин оценил переговоры в Стамбуле

МОСКВА, 16 мая, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «ФедералПресс» положительно оценил итоги российско-украинских переговоров в СтамбулеПо его мнению, во многом дальнейший ход переговоров будет зависеть от успехов Вооруженных сил РФ.