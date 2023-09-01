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Акатьева показала фото из первого класса: «Поздравляю всех школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний»

По случаю Дня знаний чемпионка России показала фотографии с торжественных линеек в первом классе и в 10-м.

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