Риттер считает, что обыск у него связан с нарушением закона об иноагентах

Он заявил, что федеральное правительство запугивает его Бывший разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома в связи с «опасениями» американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах.
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