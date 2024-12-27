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Кобахидзе оценил вариант силового выдворения Зурабишвили из резиденции

Кобахидзе оценил вариант силового выдворения Зурабишвили из резиденции

Кобахидзе оценил вариант силового выдворения Зурабишвили из резиденции1233 прочтения Вчера Глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе назвал «очень плохой картиной» вариант силового выдворения из президентской резиденции Саломе Зурабишвили в случае ее отказа добровольно покинуть здание после истечения срока ее полномочий на посту главы республики.

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