Суд заключил под стражу экс-министра транспорта Приморского края

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о заключении под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, заявила пресс-служба прокуратуры Приморского края 11 июня на официальном сайте.
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о заключении под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, заявила пресс-служба прокуратуры Приморского края 11 июня на официальном сайте.
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