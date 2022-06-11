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Суд заключил под стражу экс-министра транспорта Приморского края

Суд заключил под стражу экс-министра транспорта Приморского края

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение о заключении под стражу бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктора Свяченовского, заявила пресс-служба прокуратуры Приморского края 11 июня на официальном сайте.

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