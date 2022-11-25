Импортные перевозки в Россию резко сократились

По итогам января-октября 2022 года российский рынок контейнерных перевозок снизился на 15,8 процента в годовом выражении, до 4,54 миллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).
По итогам января-октября 2022 года российский рынок контейнерных перевозок снизился на 15,8 процента в годовом выражении, до 4,54 миллиона TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).
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