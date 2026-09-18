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АиФ Кухня

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«Природный оземпик». Биохимик назвала продукты, которые уменьшают аппетит

«Природный оземпик». Биохимик назвала продукты, которые уменьшают аппетит

Уколы различными препаратами, уменьшающими аппетит и помогающими сбросить вес, увлечены многие. Эти препараты нужно применять строго по назначению врача, созданы лекарства для тех, кто страдает сахарным диабетом второго типа, а вовсе не для того, чтобы девочки и мальчики в Тик-Токе легко худели.

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