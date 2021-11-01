"Пол квартиры теперь на улице": "неадекватное" поведение мужчины засняли жильцы

Жители Владивостока засняли на видео "неадекватное" поведение мужчины. Дело в том, что по адресу улица Красного знамени, 93 во Владивостоке, люди стали очевидцами того, как один из жильцов дома начал вырбасывать из окна своей квартиры на 12 этаже все, что "попадется" под руки.