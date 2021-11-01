Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

"Пол квартиры теперь на улице": "неадекватное" поведение мужчины засняли жильцы

"Пол квартиры теперь на улице": "неадекватное" поведение мужчины засняли жильцы

Жители Владивостока засняли на видео "неадекватное" поведение мужчины. Дело в том, что по адресу улица Красного знамени, 93 во Владивостоке, люди стали очевидцами того, как один из жильцов дома начал вырбасывать из окна своей квартиры на 12 этаже все, что "попадется" под руки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх