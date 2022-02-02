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Госдеп об ответе США и НАТО России: Мы не публиковали эти документы

Госдеп об ответе США и НАТО России: Мы не публиковали эти документы

Госдеп не публиковал ответы США и НАТО России по вопросу обеспечения безопасности в Европе, заявил представитель ведомства Нед Прайс на брифинге для журналистов.

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