Как собирают автомобили Changan: репортаж из Китая

Духота. Это первое, что встречает тебя в китайском Чунцине сразу после выхода из здания аэропорта. После осенней московской слякоти и вездесущего раздражающего «снегодождя», плюс 30 на термометре, даже с учётом смога и едва пробивающего тучи солнца, такая погода воспринимается словно дар богов.